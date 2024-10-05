السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش العراقي: قادرون علي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أجوائنا

العراق، فيتو
العراق، فيتو

أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين الأجواء العراقية.

حماية الأجواء الوطنية العراقية

وأشار المتحدث إلى أن الجيش العراقي، يملك القدرة اللازمة التي تسمح له بمراقبة الأجواء الوطنية وتتبع الطائرات.

وقال رسول، لوكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت: إن "الحكومة العراقية، وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولت الاهتمام الكبير لتطوير قدرات الدفاع الجوي".

وذكر المتحدث بتوقيع عقد مع كوريا الجنوبية قبل عدة أشهر لامتلاك منظومة دفاع جوي متطورة، ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت لكي تدخل في نطاق الخدمة.  

وأضاف المتحدث أن القوات العراقية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء العراقية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمينها، مؤكدا امتلاك العراق للقدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات التي تدخل وتخرج.

قوة جوية عراقية تسهم في حماية العراق وحدودها

وذكر أن "طائرات الأكس 16 وكي 50 الكورية المتقدمة، وطائرات النقل الجوي والاستطلاع، تشكل قوة جوية عراقية تسهم في حماية العراق والدفاع عن سيادته".

وبشأن حماية الحدود، شدد المتحدث على أن "كل الحدود العراقية مؤمنة بشكل جيد، وخاصة التي تربطنا مع سوريا"، مشيرا إلى "تحصين هذه الحدود بشكل كبير بوجود قوات الحدود العراقية، إضافة إلى كاميرات حرارية وأجهزة تنصت".

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