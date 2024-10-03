الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عثر عليها بغزة بعد 10 أعوام من اختطافها في العراق، عملية معقدة لتحرير فتاة إيزيدية

الفتاة الإيزيدية
الفتاة الإيزيدية فوزية سيدو، فيتو

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، عن تحرير فتاة إيزيدية من الأسرى في قطاع غزة، من خلال عملية قادتها أمريكا بمشاركة إسرائيل والأردن والعراق.

تفاصيل عملية تحرير فتاة إيزيدية من قطاع غزة

وجاء في التفاصيل التي نشرتها وكالة "رويترز" اليوم، أن الفتاة الإيزيدية تدعى فوزية سيدو، تبلغ من العمر (21 عاما) اختطفها تنظيم "داعش" قبل عقد من الزمن، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاما، وتم نقلها فيما بعد إلى قطاع غزة، وأن السلطات العراقية نسقت مع أمريكا والأردن وإسرائيل، بهدف تحرير الفتاة.

وقال مدير مكتب وزير الخارجية العراقي، سلوان سنجاري، لوكالة "رويترز"، إن "الإفراج عن الفتاة الإيزيدية تم بعد جهود استمرت لأكثر من 4 أشهر، تضمن عدة محاولات باءت بالفشل بسبب الوضع الأمني المعقد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

فيما قال مصدر مطلع، إن مسئولين عراقيين يتواصلون مع فوزية سيدو، منذ شهور، ونقلوا بياناتها إلى مسئولين أمريكيين نسقوا خروجها من قطاع غزة بمساعدة إسرائيل.

دور الجيش الإسرائيلي والأردن في تحرير الفتاة فوزية سيدو

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه نسق مع السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة، وجهات دولية أخرى في عملية تحرير الفتاة الإيزيدية، فوزية سيدو.

تحرير الفتاة الإيزيدية فوزية سيدو، فيتو

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن خاطفها قتل خلال حرب غزة، ربما في غارة إسرائيلية، ثم فرت فوزية سيدو، بعد ذلك إلى مخبأ داخل القطاع.

وتابع البيان: "في عملية معقدة جرى تنسيقها بين إسرائيل وأمريكا وجهات دولية أخرى، تم إنقاذها مؤخرًا في عملية سرية من قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

نقل الفتاة الإيزيدية فوزية سيدو إلى الأردن عبر جسر الملك حسين

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن فوزية سيدو، واصلت بعد دخولها إسرائيل طريقها إلى الأردن عبر معبر جسر الملك حسين، وعبرت من هناك إلى عائلتها في العراق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ساعدت في الأول من أكتوبر، في إجلاء شابة إيزيدية بشكل آمن من غزة للمّ شملها مع عائلتها في العراق.

وذكر متحدث الخارجية الأمريكية، أن الفتاة اختطفت من منزلها في العراق، عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، وتم بيعها وتهريبها إلى قطاع غزة. وأضاف المتحدث أن خاطفها قتل في الآونة الأخيرة، ما سمح لها بالفرار والسعي إلى العودة إلى وطنها.

هذا وقال خلف سنجار، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الإيزيدية، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تابع القضية بشكل مباشر مع مسؤولين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

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