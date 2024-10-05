كشف قضية غسل 60 مليون جنيه حصيلة القرصنة على القنوات والمواقع الإلكترونية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائى والتليفزيونى من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات، وتحصلهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء قطع الأراضى).



وقدرت أفعال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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