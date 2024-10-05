ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.2 مليون قطعة بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - "له معلومات جنائية " مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على (مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية – 12 كيلو جرام من المواد الخام – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ