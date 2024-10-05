السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 1.2 مليون قطعة بالفيوم

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية.

الأمن يداهم مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة بواحات الجيزة 

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام


 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - "له معلومات جنائية " مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.  
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على (مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية – 12 كيلو جرام من المواد الخام – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الالعاب النارية أمن الفيوم تصنيع الألعاب النارية شرطة الشواشنة قطاع الأمن العام مركز شرطة الشواشنة مديرية أمن الفيوم

مواد متعلقة

الأمن يداهم مزرعة لمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة بواحات الجيزة 

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام

حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

"الداخلية" تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية على متن الطائرة

بـ 1.5 مليار جنيه، الداخلية تحبط محاولة تهريب أكبر صفقة مخدرات

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

ضبط 31 ألفا و95 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

لا يفضل الدوري السعودي، تفاصيل العرض الفرنسي الضخم لضم محمد صلاح

مستشار باليونسيف يكشف حقيقة تضرر السد العالي من المياه الزائدة

انخفاض مفاجئ في سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بقنا

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

مدرب جنوب إفريقيا يحرض تاو ضد الأهلي: انتقل إلى نادٍ آخر بمشاكل أقل

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية