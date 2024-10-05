ضبط القائمين على إدارة شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإنشاء وإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بمحافظة القاهرة ) للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشركة المشار إليها وتبين هروب مالكها وأمكن ضبط كل من (المدير المسئول – موظف " لأحدهما معلومات جنائية")، وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدرى " الآيس، الحشيش الصناعى" - عدد من جوازات السفر "خاصة بالمواطنين" - عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 1 أكلاشيه – 3 دفتر استلام نقدية – وحدة معالجة – 2 هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.