السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خرجت عن السيطرة، وسائل إعلام أمريكية تكشف المستور بين الولايات المتحدة وإسرائيل

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بالصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة مع إسرائيل، على صعيد القرارات العسكري والسياسية، لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

البيت الأبيض يفاجئ بقرارات إسرائيل السياسة والعسكرية

وقال مسؤولين لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن البيت الأبيض تفاجأ مرارًا بقرارات إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت وول ستريت جورنال، إلى الضربة الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل مؤخرًا على يد إيران، نقلًا عن تحليل صور أقمار صناعية، مبينة إن 32 صاروخًا إيرانيًّا سقطت بمحيط قاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات إف 35.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن التقييم يعنى أن أي ضربة إيرانية أخرى قد تكون أخطر إذا استهدفت البنية التحتية المدنية.

 

البنتاجون يواجه صعوبات في التعامل الدفاع الإسرائيلية 

في ذات السياق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أمريكية قولها، إن كبار مسؤولي البنتاجون يناقشون ما إذا كان الوجود المعزز بالشرق الأوسط يمنع حربا أوسع أم يشعلها.

وتابعت المصادر للصحيفة، إن رئيس هيئة الأركان أثار هذه القضية في اجتماعات بالبنتاجون والبيت الأبيض، ولفتت الصحيفة إلى إن وزير الدفاع ورئيس الأركان يحاولان إحداث توازن بين احتواء الصراع وتشجيع إسرائيل.

وبينت، إنه من السهل على إسرائيل أن تشن هجومًا عندما تعلم أن الأخ الأكبر قريب منها.

وختمت المصادر قائلة، إن التعامل مع الإسرائيليين أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للبنتاجون.

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