الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البنتاجون يعتزم زيادة قواته في الشرق الأوسط استعدادا لرد إيران وحزب الله

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاجون يبحث زيادة قواته بالشرق الأوسط تحسبا لرد إيران أو حزب الله اللبناني على خلفية اغتيال حسن نصر الله.

 البنتاجون يدرس خيارات مختلفة بعد اغتيال نصر الله

وبحسب القناة فإن خيارات مختلفة لزيادة القوات الأمريكية في المنطقة عرضت على وزير الدفاع  لويد أوستن، الذي ناقش بعضها مع الرئيس جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وتذكر القناة  أن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 40 ألف جندي متمركزين في الشرق الأوسط،  وأن البنتاجون، يدرس تعزيز الدفاع الجوي لوحدته في المنطقة.

وخلال أسبوع، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان، كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة في بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله.

 غارات على عدة آلاف من أهداف حزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف حزب الله.

واضطر أكثر من 90 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم حزب الله بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

ويرد حزب الله بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل كبير في الأيام الأخيرة،  وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الإطلاقات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، يتم خلالها استهداف المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

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