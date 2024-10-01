بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة دولة الاحتلال في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وبحسب البيت الأبيض: فإن "بايدن وهاريس يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات".

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.



