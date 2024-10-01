صحيفة أمريكية: مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت

قالت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤول أمريكي إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن غير مرتاحة لتأييد حملة إسرائيل بلبنان علنا وبشكل كامل خشية تحول الحملة الإسرائيلية إلى حرب شاملة، مضيفة عن مسؤول أمريكي رفيع إن واشنطن قد ترغب في حل دبلوماسي لكنها تدعم هدف إسرائيل في حربها على حزب الله.



تناقضات أمريكية

وتتناقض التصريحات الواردة من واشنطن حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث تصدر تصريحات من المسؤولين تؤيد العدوان تارة، وتطالب بالسلم تارة أخرى ولا تفصل بين هذه التصريحات سوى ساعات معدودة.

فقد طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، بوقف إطلاق النار عندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لغزو بري محدود للبنان فيما تقول إنها حرب تشنها ضد مقاتلي حزب الله.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان مرتاحا لخطة إسرائيل، قال: «ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك».

كما قالت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة الإثنين إن بلادها لا تريد أن ترى انتشارا للعنف في الشرق الأوسط وتريد أن ترى خفضا للتصعيد.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد لصحفيين: «نريد أن نجد طريقا للسلام حتى يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن ويجد اللبنانيون والإسرائيليون الذين يعيشون على الحدود الشمالية الأمن والسلامة أيضا».

هذه التصريحات الداعية للسلام صدر عكسها اليوم الثلاثاء من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي وأوضح لنظيره الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واتفقنا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة تفكيك البنية التحتية للهجوم على طول الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار هجمات 7 أكتوبر على المجتمعات الشمالية لإسرائيل.

بدء الهجوم البري

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم الثلاثاء إنه بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان.

وأضاف أن هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل.

ولم يحدد الجيش هذه القرى التي يستهدفها.

وأشار إلى أن سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة.

وقال إن العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية، مشيرا إلى أن العملية التي اطلق عليها اسم «سهام الشمال» ستسمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وكان حزب الله قد أعلن منتصف الليلة أنه استهدف «تحركات» لجنود إسرائيليين عند الحدود في جنوب لبنان، وذلك بعيد إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة أنها بصدد تنفيذ عمليات برية محدودة تستهدف مواقع للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه استهدفوا «تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة». وأكد مصدر مقرب من الحزب أن تلك التحركات كانت «عند الحدود» مع لبنان.