بايدن: هجوم إيران يبدو أنه غير فعال ونناقش مع إسرائيل كيفية الرد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم، إن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، ونجري مشاورات مع إسرائيل بشأن كيفية ردها.

بايدن يناقش مع نتنياهو عواقب الهجوم الإيراني

وأوضح الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أنه سيجري اتصالًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة عواقب الهجوم الإيراني وكيفية الرد عليه.

بايدن يؤكد دعم الدفاع الإسرائيلي لصد الهجوم الإيراني

ولفت بايدن، دعمنا دفاعات إسرائيل ويبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالًا، موضحًا أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين.

وشدد بايدن، على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل.