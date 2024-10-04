أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة، يوسف حسن بعد فسخ الزمالك عقده: لن أسامحكم على تدميري، الأحمر يفوز على الفارس الأبيض 2-1 بدوري الكرة النسائية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشئون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.

كشف مصدر دخل النادي الأهلي عن موعد سفر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى دولة اليونان لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية والمحدد لها في الفترة من “8-10” لشهر أكتوبر الجاري.

وكان محمود الخطيب قد سبق وتلقى دعوة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للرابطة في شهر يونيو الماضي.

أعلن نادي جيرمينال بيرشوت البلجيكي رسميا تعاقده مع المحترف المصري عمر فايد لاعب فريق فنربخشة التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق البلجيكي عن الصفة عبر حسابه الرسمي: اضطر نادينا إلى الانتظار عدة أسابيع حتى يتم حل مشاكل تصريح سفر عمر فايد، كان هذا موقفا مزعجا لكل من اللاعب ونادينا. المشكلة تم حلها ونحن سعداء أنه متاح الآن للمشاركة معنا.

كشف روبرت مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال عن قائمة اللاعبين لمباريات دوري الأمم الأوروبية لـ توقف شهر أكتوبر.

قرر مجلس ادارة إدارة نادي بيراميدز تأجيل معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي كان مقررا اليوم الجمعة، في تركيا، تحضيرا لبداية الموسم، والذي يبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

جاء تغيير موعد معسكر بيراميدز بسبب الغيابات الكثيرة بسبب انضمام بعض لاعبيه للمنتخبات بلادهم

أعلن يوسف حسن، فسخ مجلس إدارة نادي الزمالك عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها اللاعب واستمرت عامين.

وكتب يوسف حسن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “جمهور الزمالك العظيم، حلم من أحلامي تحقق في دخولي لنادي الزمالك ولكن التوفيق لم يحالفني، وتم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم ولا أعلم أين سيكتب لي القدر هذا العام في مستقبلي”.

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

استكملت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى بـ الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في شكله الجديد بعد مشاركة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 19 فريقا.

وأقيمت اليوم 7 مباريات في الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، أبرزهم لقاء الأهلي والزمالك، في الظهور الأول للثنائي.

دوري أبطال أفريقيا، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تصنيف الأندية قبل سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتواجد الأهلي في التصنيف الأول بجوار أندية صن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

منتخب 2005، حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر، موعدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 عاما.



معسكر منتخب 2005 المقبل سيكون الأول للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد روجيرو ميكالي، الذي تولى المهمة رسميا قبل أيام قليلة، خلفا للمدير الفني السابق وائل رياض الذي تولى منصب المدير الفني لمنتخب مواليد 2010.

أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافة المغرب للنسخة الأولى من كأس العالم للشابات تحت 17 عاما.

ومن المقرر إقامة كأس العالم للشابات تحت 17 عاما في الفترة ما بين 17 أكتوبر و8 نوفمبر 2025.