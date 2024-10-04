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رياضة

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في القمة الأولى بدوري الكرة النسائية (صور)

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

 

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91. 

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة. 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية 

وأدارت مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

 

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