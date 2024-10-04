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رياضة

فوز بيراميدز وهزيمة المصري، نتائج مباريات الجولة الأولى بدوري الكرة النسائية

الكرة النسائية، فيتو
الكرة النسائية، فيتو

استكملت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى بـ  الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في شكله الجديد بعد مشاركة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 19 فريقا.  

وأقيمت اليوم 7 مباريات في الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، أبرزهم لقاء الأهلي والزمالك، في الظهور الأول للثنائي.

وكان المقرر أن تلتقي سيدات المقاولون العرب مع الأميرية، إلا أن الفريق انسحب من المسابقة أمس الخميس، وذلك للمشاركة مع فريق SAK في دوري الدرجة الثانية، كما أن مباراة وادي دجلة والطيران، أقيمت أمس وانتهت بفوز الأول بنتيجة 6-1.

وبخلاف مباراة القمة بين الاهلي والزمالك جاءت نتيجة باقي المباريات كالتالي:

نتائج مباريات اليوم بدوري المصري لكرة القدم - سيدات 

المقاولون ضد الأميرية (انسحب فريق الأميرية) 

المصري ضد زد   0-2

الزمالك ضد الأهلي  - 1-2

مودرن سبورت ضد بالم هيلز  7-0

المعادي واليخت ضد توت عنخ آمون  0-7

اتحاد بسيون ضد البنك الأهلي 5-0

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز  1-3

دلفي ضد إنبي  ألغيت 

وفاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91. 

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة. 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

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