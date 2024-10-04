الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا ، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تصنيف الأندية قبل سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتواجد الأهلي في التصنيف الأول بجوار أندية صن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

فيما يتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني قبل سحب القرعة يوم الاثنين المقبل في القاهرة.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي: