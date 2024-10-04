يوسف حسن بعد فسخ الزمالك عقده: لن أسامحكم على تدميري

أعلن يوسف حسن، فسخ مجلس إدارة نادي الزمالك عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها اللاعب واستمرت عامين.

وكتب يوسف حسن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “جمهور الزمالك العظيم، حلم من أحلامي تحقق في دخولي لنادي الزمالك ولكن التوفيق لم يحالفني، وتم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم ولا أعلم أين سيكتب لي القدر هذا العام في مستقبلي”.

وواصل: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك وإسعاد جماهيره العظيمة، الكثير والكثير بداخلي ولكن كتابته لن تفيد في شيء .

كان لدي الكثير من عروض الأندية في مصر وخارجها وبمبالغ أكثر إغراء من الزمالك ولكن اخترت الزمالك حبا فيه وأملا في أن أكتب تاريخ معه".

وأضاف: “ولكن عليكم أن تعلموا أنه تم ظلمي ظلما لا يتحمله بشر لحسابات شخصية وعليكم مراجعة تصريحات المدرب الكبير فيريرا عندما ذكر اسمي أني سأكون أفضل لاعب في مصر وتم اختياري بالاسم”.

وقال: “لن أسامح في ما حدث لي من تدمير نفسي ومادي وسيأتي التوقيت المناسب لتعرفوا كل التفاصيل حتى تدركوا وتعلموا كيف تحموا قلعتكم المجيدة من أصحاب المصالح الشخصية، أراكم على خير وأتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم لي ولكم”.

فيما طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراتين وديتين قبل انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري في الإمارات.

ويسعى جوميز لتجهيز كافة اللاعبين من خلال المباريات الودية من أجل دخول السوبر المصري بأتم الجاهزية الفنية والبدنية.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على استاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.