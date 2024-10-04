انتقال عمر فايد رسميا إلى بيرشوت البلجيكي

أعلن نادي جيرمينال بيرشوت البلجيكي رسميا تعاقده مع المحترف المصري عمر فايد لاعب فريق فنربخشة التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق البلجيكي عن الصفة عبر حسابه الرسمي: اضطر نادينا إلى الانتظار عدة أسابيع حتى يتم حل مشاكل تصريح سفر عمر فايد، كان هذا موقفا مزعجا لكل من اللاعب ونادينا. المشكلة تم حلها ونحن سعداء أنه متاح الآن للمشاركة معنا.

من هو عمر فايد

ويعد عمر فايد من مواليد 2003، وكانت بداية مسيرته الكروية عبر المقاولون العرب عام 2017،حيث شارك في 27 مباراة مع المقاولون العرب.

وانتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي، بمقابل مادي 5 ملايين يورو، ومع ذلك، قرر إعارته إلى نوفي بازار الصربي، لمدة موسم، ومع الفريق الصربي لعب مع الفريق 21 مباراة

على المستوى الدولي، شارك مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، في بطولة كأس العالم تحت 2023 التي أقيمت في بولندا، ونجح في المساهمة في تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من البطولة، كما مثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ونجح في حصد المركز الرابع في البطولة.