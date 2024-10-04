الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

موعد سفر الخطيب لليونان لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف مصدر دخل النادي الأهلي عن موعد سفر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى دولة اليونان لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية والمحدد لها في الفترة من “8-10” لشهر أكتوبر الجاري. 

وكان محمود الخطيب قد سبق وتلقى دعوة من ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للرابطة في شهر يونيو الماضي. 

وقال المصدر إن الخطيب من المقرر أن يغادر القاهرة إلى اليونان يوم الثلاثاء المقبل لتلبية دعوة الخليفي وحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، كما أشار إلى تواجد خالد مرتجي لمرافقة الخطيب في رحلته إلى أثينا. 

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ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

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