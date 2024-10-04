الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشئون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة  أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.


 وعلى جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري فى الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الى القاهرة فجر غد السبت، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الأفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 اكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الاولي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد رمضان أحمد القندوسي سيراميكا كيلبوترا الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يحتفي بالفوز على برشلونة وحصد برونزية مونديال اليد (فيديو)

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في القمة الأولى بدوري الكرة النسائية (صور)

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع كومو 1ـ1 في الشوط الأول

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

لاعبة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي: ارفعوا وشكم من الأرض كنا الأفضل (فيديو)

150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشح لخلافة حسن نصر الله

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

منوعات

المزيد

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية