السبت 05 أكتوبر 2024
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق أتوبيس تسبب في إصابة 8 أشخاص بالسلام

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت  نيابة السلام بإجراء تحليل مخدرات لسائق أتوبيس اصطدم بالرصيف ولافتة إرشادية أعلى الطريق الدائري، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، لبيان هل يتعاطى أي مواد مخدرة من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نفق العاشر.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس "سوبر جيت" قادم من السلام اتجاه التجمع الخامس، واصطدامه بالرصيف ولافتة تحديد الاتجاهات.

وأسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ودفع مأمور قسم أول السلام بمديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية لحين رفع آثار الحادث.

 

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نيابة السلام غرفة عمليات الادارة العامة للمرور قسم أول السلام مديرية أمن القاهرة

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