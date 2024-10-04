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حوادث

المباحث تستمع إلى 8 مصابين في حادث تصادم على دائري السلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تستمع مباحث القاهرة إلى 8 أشخاص أصيبوا في اصطدام أتوبيس بالرصيف ولافتة إرشادية أعلى الطريق الدائري اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند نفق العاشر.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس "سوبر جيت" قادم من السلام اتجاه التجمع الخامس، واصطدامه بالرصيف ولافتة تحديد الاتجاهات.

وأسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ودفع مأمور قسم أول السلام بمديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية لحين رفع آثار الحادث.

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الطريق الدائري الادارة العامة للمرور التجمع الخامس قسم أول السلام

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