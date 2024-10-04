الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والخلود، وهذا موقف محمد شريف

فريق الخلود
فريق الخلود

أعلن فريقي الخليج والخلود تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم علي ملعب الأمير محمد بن فهد في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي

ويغيب المحترف المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي أمام الخلود مساء اليوم، لمواصلة برنامج تعافيه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

تشكيل الخليج أمام الخلود 

تشكيل الخلود أمام الخليج 

موعد مباراة الخليج والخلود 

ويلتقي الخليج أمام الخلود في السادسة مساء اليوم الجمعة.

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي 


ويحتل فريق الخليج المركز الـ 14 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وخسارتين وتعادل، بينما يتواجد الخلود فى المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

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