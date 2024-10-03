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رياضة

الدوري السعودي، الوحدة يتعادل مع الفيحاء 2-2

الوحدة، فيتو
الوحدة، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق الوحدة مع نظيره الفيحاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025 على إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة.

أحرز هدفي الوحدة يوسف مشغل العلائلي وأوديون في الدقيقة 3 و81 من المباراة. 

وأحرز هدفي الفيحاء أليخاندرو في الدقيقة 73 وفاشيون ساكالا بالدقيقة 90 + 14 من ضربة جزاء.

تشكيل الوحدة أمام الفيحاء 

وكانت اختيارات الجهاز الفني بفريق الوحدة لتشكيلته الأساسية على النحو التالي:

 

 

 

تشكيل الفيحاء أمام الوحدة

 

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