الدوري السعودي، الوحدة يتعادل مع الفيحاء 2-2
الدوري السعودي، تعادل فريق الوحدة مع نظيره الفيحاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025 على إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة.
أحرز هدفي الوحدة يوسف مشغل العلائلي وأوديون في الدقيقة 3 و81 من المباراة.
وأحرز هدفي الفيحاء أليخاندرو في الدقيقة 73 وفاشيون ساكالا بالدقيقة 90 + 14 من ضربة جزاء.
تشكيل الوحدة أمام الفيحاء
وكانت اختيارات الجهاز الفني بفريق الوحدة لتشكيلته الأساسية على النحو التالي:
تشكيل الفيحاء أمام الوحدة
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