الدوري السعودي، الوحدة يتعادل مع الفيحاء 2-2

الدوري السعودي، تعادل فريق الوحدة مع نظيره الفيحاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025 على إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة.

أحرز هدفي الوحدة يوسف مشغل العلائلي وأوديون في الدقيقة 3 و81 من المباراة.

وأحرز هدفي الفيحاء أليخاندرو في الدقيقة 73 وفاشيون ساكالا بالدقيقة 90 + 14 من ضربة جزاء.

تشكيل الوحدة أمام الفيحاء

وكانت اختيارات الجهاز الفني بفريق الوحدة لتشكيلته الأساسية على النحو التالي:

تشكيل الفيحاء أمام الوحدة