طارق الدروي: الأهلي استحق الفوز ببرونزية كأس العالم لليد

أكد طارق الدروي نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد أن فريق الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق برشلونة الإسباني في كأس العالم لكرة اليد في البطولة التي أقيمت في العاصمة الإدارية.

وقال طارق الدروي نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن فريق الأهلي لعب مباراة رائعة على المستوى الفني أمام فريق عملاق بحجم نادي برشلونة الإسباني".

وأضاف: "كرة اليد داخل النادي الأهلي تطورات بشكل كبير في المواسم الماضية والدليل الفوز بالميدالية البرونزية على حساب فريق برشلونة".