الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

للمرة الأولى، الجيش اللبناني يشتبك مع القوات الاسرائيلية جنوب البلاد

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

دخل الجيش اللبناني معركة الاشتبكات الجارية مع القوات الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع المعارك، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول سبب غياب أي ظهور للجيش الللبناني.

الجيش اللبناني يطلق النار على قوات إسرائيلية 

واليوم أعلن الجيش اللبناني، أول مرة، أنه رد على  إطلاق النيران من الجانب الإسرائيلي، بعد استشهاد أحد جنوده، وهو الثاني الذي يستشهد منذ صباح الخميس في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان أصدره لتوضيح الواقعة: "استُشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي لمركز الجيش في منطقة بنت جبيل في الجنوب، وقد رد عناصر المركز على مصادر النيران"

 الجيش اللبناني يشتبك مع العدو ردا على استشهاد جنوده

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" إن هذه المرة  هي الأولى التي يرد فيها الجيش اللبناني على النيران الإسرائيلية منذ بدء الحرب قبل عام فى أكتوبر الماضى.

وجاء التصعيد بعد استشهاد جندي لبناني آخر، وجرح آخرين أثناء مشاركتهم في مهمة إنقاذ بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني جنوب البلاد، حسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".

الجيش اللبناني: استشهاد أحد العسكريين في قصف إسرائيلي على بنت جبيل

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