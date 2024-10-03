الجيش اللبناني: استشهاد أحد العسكريين في قصف إسرائيلي على بنت جبيل
أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركزا للجيش في منطقة بنت جبيل- الجنوب.
استشهاد جندي لبناني وإصابة آخر
جدير بالذكر أن الجيش اللبناني أعلن ظهر اليوم استشهاد أحد جنوده وإصابة آخر خلال مهمة إنقاذ وإخلاء بمشاركة الصليب الأحمر في مرجعيون جنوبي لبنان.
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