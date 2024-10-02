رئيس وزراء لبنان يدعو لوقف إطلاق النار وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني

طالب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتى، اليوم، ندعو الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة، والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة.

نجيب ميقاتي يؤكد على أهمية وحدة وحدة اللبنانيين

وتابع ميقاتي فى كلمة له من عين التينة مساء اليوم، اكدنا على أهمية وحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتضامنهم الوطني لا سيما باحتضان العائلات النازحة من الضاحية والبقاع.

ميقاتي يدعو لإرسال الجيش اللبنانى إلى نهر الليطاني

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي، إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني.