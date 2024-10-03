مصدر أمني لبناني يحذر من ترك قوات الاحتلال مدرعة مفخخة بمواقع الاشتباكات
أكد مصدر أمني لبناني، أن القوى الأمنية تشتبه ترك جيش الاحتلال الإسرائيلي لدى انسحابه من كفركلا بجنوب لبنان مدرعة قد تكون مفخخة، وفق وسائل إعلام محلية.
الجيش اللبناني يرد على مصادر النيران الإسرائيلية بعد استشهاد جندي
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الجيش اللبناني، عن استشهاد أحد جنوده جراء استهداف قوات العدو مركزا تابعا له في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان، كاشفا أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران الإسرائيلية.
وقال مسئول أمني لبناني لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن موقعا للجيش اللبناني تعرض لقصف مدفعي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.