مصدر أمني لبناني يحذر من ترك قوات الاحتلال مدرعة مفخخة بمواقع الاشتباكات

أكد مصدر أمني لبناني، أن القوى الأمنية تشتبه ترك جيش الاحتلال الإسرائيلي لدى انسحابه من كفركلا بجنوب لبنان مدرعة قد تكون مفخخة، وفق وسائل إعلام محلية.



الجيش اللبناني يرد على مصادر النيران الإسرائيلية بعد استشهاد جندي



وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الجيش اللبناني، عن استشهاد أحد جنوده جراء استهداف قوات العدو مركزا تابعا له في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان، كاشفا أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران الإسرائيلية.

وقال مسئول أمني لبناني لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن موقعا للجيش اللبناني تعرض لقصف مدفعي.