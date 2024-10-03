جيش الاحتلال الإسرائيلي: اللواء السادس بدأ القتال في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن اللواء السادس بدأ القتال في جنوب لبنان بعد عام من الدفاع عن البلدات الشمالية.

جيش الاحتلال يضم اللواء السادس للحرب ضد حزب الله

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في البيان الصادر عنه: "إن قوات اللواء السادس تشن الآن غارات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لـحزب الله".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.

المناورات البرية على جبهة لبنان

وأوضح الاحتلال بحسب قناة القاهرة الإخبارية أن الفرقة 36 انضمت إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني.