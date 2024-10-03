بينهم اليد اليمنى للسنوار، جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 قيادات بـ حماس في غزة (صور)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قضى على روحي مشتهى، رئيس حكومة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس في قطاع غزة والمسئولين الأمنيين في الحركة سامح السراج وسامي عودة في ضربات قبل ثلاثة أشهر، حيث يخوض حربا ضد الحركة منذ قرابة عام.

أسماء قيادات حماس الذين تم اغتيالهم

وكتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس" أن "جيش الحرف وجهاز الأمن العام (شاباك) قضيا" على عضو المكتب السياسي في حركة حماس روحي مشتهى وسامح السراج الذي قدمّه على أنه "المسئول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي" لحماس وسامي عودة الذي قدمّه على أنه "رئيس جهاز الأمن العام" في حماس.

توقيت اغتيال 3 قيادات من حماس في غزة

سامى عودة، فيتو

وقال أدرعي: إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل ثلاثة أشهر، بناءً على توجيه استخباراتي دقيق، عناصر حماس الثلاثة الذين اختبأوا داخل مجمع تحت أرضي مبطن ومزود شمال قطاع غزة، والذي كان يتيح مكوث مسئولي وعناصر القيادة والسيطرة للمنظمة فيه على مدار فترة زمنية طويلة".

وأضاف أن "المجمع أدراه مسؤولو جهاز الأمن العام في حماس، ليشكل مجمع مكوث خاص بأبرز قيادات سلطة الحكم في الحركة وعلى رأسهم مشتهى".

وعمِل روحي مشتهى مسئولا عن سلطة الحكم في قطاع غزة، وكان المسئول عن ملف الأسرى لدى المكتب السياسي للمنظمة، كما كان مسئولا سابقا بوزارة المالية.

روحى مشتهى، فيتو

وأشار الناطق باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى أن "مشتهى أنشأ مع يحيى السنوار جهاز الأمن العام بالحركة، وقضى معه محكومية في السجن الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "مشتهى كان يُعد الشخصية الأرفع والأبرز لدى المكتب السياسي في قطاع غزة"، مضيفا أنه "أدار طيلة فترة الحرب نشاطات حماس، وروج لعمليات إرهابية ضد إسرائيل".

ووفقًا الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن "مشتهى يعد اليد اليمنى لقائد حماس يحيى السنوار، وأحد أقرب المقربين منه".

السنوار يفقد شخصية مقربة جدًا منه

وفقد السنوار باغتيال مشتهى شخصية مقربة جدًا منه، خصوصًا أنهما عاشا معا في السجون الإسرائيلية لسنوات طويلة، وحُررا سويًا في صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، وخاضا غمار انتخابات حماس الداخلية، وأصبحا قياديين في التنظيم ويسيطران على الكثير من مفاصله، كما تربطهما علاقة مميزة بمحمد الضيف وقيادة القسام.

ويعدُّ سامح السراج من الشخصيات نادرة الظهور إعلاميا، لكنه شخصية بارزة في حماس ويعد من الرعيل الثاني في الحركة ممن عايشوا سنوات ظهور الحركة ومراحل نموها وتطورها، كما أنه عضو في مكتبها السياسي منذ 3 دورات انتخابية، ومعروف عنه أنه شخصية أمنية كبيرة وذات نفوذ وله دور في إدارة بعض الملفات المالية.

سامح السراج، فيتو

أبرز الاغتيالات في الأشهر الأخيرة في صفوف حماس

ويعتبر هذا الاغتيال من أبرز الاغتيالات في الأشهر الأخيرة بعد استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.