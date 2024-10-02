أخبار مصر اليوم: وقف 500 ألف بطاقة تموين بسبب سرقة التيار الكهربائي.. عفو رئاسي لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى أكتوبر.. الجمعة غرة شهر ربيع الآخر

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بدءا من أكتوبر، وقف 500 ألف بطاقة تموينية بسبب سرقة التيار الكهربائي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية – اعتبارا من أول أكتوبر الجاري - وفقا للقوائم التي أعدتها شركات الكهرباء بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، وشملت المرحلة الأولى نحو 500 ألف مواطن.

وفوجئ العديد من المواطنين عند صرف الخبز المدعم بداية من الشهر الجاري بوقف بطاقاتهم التموينية، وتبين لهم أن سبب وقف البطاقة التموينية، سرقة تيار كهربائي.

وقف 500 ألف بطاقة تموينية أول أكتوبر

وكانت وزارة التموين قد قامت بإرسال قائمة ضمت 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر بسرقة التيار الكهربائي إلى وزارة التموين، لإيقاف الدعم التمويني لهم، بالإضافة الي وقف صرف الأسمدة للمزارعين من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر لهم محاضر بسرقة التيار أيضا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حالات وقف البطاقات التموينية، حيث تعكف الوزارة على تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقف 50 ألف بطاقة تموينية بسبب " غرامة حالات الوفاة "

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية بسبب "غرامات حالات الوفاة " اعتبارا من أول أكتوبر الجاري.

وأكدت مصادر بـ التموين أن عدد البطاقات التي تم إيقافها بسبب غرامة حالات الوفاة نحو 50 ألف بطاقة تموينية.

وفوجئ العديد من المواطنين - مع بداية شهر أكتوبر 2024، وعند صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بوقف البطاقة وعدم استحقاق صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية.

وتوجه بعض المواطنين إلى المكاتب التموينية التابعين لها، بعد أن ظهر لهم أن البطاقة " غير مستحقة " لمعرفة أسباب عدم الاستحقاق.

وتبين لهم أن سبب وقف بطاقة التموين عدم خصم حالات الوفاة من البطاقة التموينية، ووجود غرامة مستحقة على البطاقة بسبب صرف الحصص التموينية للمتوفي.

ويقوم بعض المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بعدم خصم الفرد المتوفي من البطاقة التموينية، واستمرار صرف مستحقات التموين للفرد بعد وفاته سواء خبز أو سلع تموينية.

ومنحت وزارة التموين أسرة المتوفى فرصة استبدال قيمة حصة المتوفى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وفاة الشخص.

ووضعت وزارة التموين - بعد مرور تلك المدة - عقوبات صارمة لصرف الحصص التموينية للمتوفي، حيث ألزمت صاحب البطاقة برد قيمة السلع التي تم الحصول عليها باسم المتوفى خلال، بالسعر المباع في السوق دون دعم حكومي.

وترتب على ذلك القرار غرامات على أصحاب البطاقات التموينية التي لم تحذف الفرد المتوفي.

وأوقفت وزارة التموين تلك البطاقات التموينية لحين سداد الغرامات المستحقة عليها، ثم إعادة تشغيلها من جديد.

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

• الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

• الدكتورة إيناس أحمد علي الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ.

دار الإفتاء: الجمعة غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تبين لها من خلال الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعلى ذلك يكون غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر لعام 2024 هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا.

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظروف رؤية هلال شهر ربيع الأخر، حيث يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:50 ليلا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 2 أكتوبر(يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس " يوم الرؤية" بـ9 دقائق فى مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية من 9:10 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح

4:18 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 فلكيًا يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، تسجيل الشبكة القومية للزلازل حدوث زلزال بالقاهرة. حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة.

وقال رابح فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إن ما شعر به أهالى جنوب القاهرة كانت هزة أرضية نتيجة أعمال إنشائية بجنوب وادي دجلة بالقرب من البساتين، بقوة 1.92 ريختر وليس نشاطا زلزاليا.

ووجه المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء

عفو رئاسي لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 427 لسنة 2024 في شأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2024 ميلادية.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير لخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية.

وعلى رأسها "قمة المستقبل"، التي تبنت ميثاقًا دوليًا يهدف لتعزيز أطر الحوكمة العالمية، عبر تطوير وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لاسيما في مواجهة التحديات الراهنة، على أصعدة السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والعلوم والتكنولوجيا.

كما عرض وزير الخارجية في ذات الإطار مضمون اللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجراها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.



شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (مستند)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 427 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2024 ميلادية

يمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارت بـالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وىبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.



والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.



يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث والمستجدات فوق طاقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن مصر ليس لديها أى تطلعات خارجية، ولكنها تنظر إلى مصلحتها من منظور الأمن القومي والعقيدة التي تتضمن الحماية والدفاع عن مصالحها دون أطماع خارجية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.

وأوضح رئيس الوزراء ان قناة السويس فقدت أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء، إن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار، معلقا:" احنا مش عارفين الساعتين تلاتة اللى جايين هيحصل إيه؟".