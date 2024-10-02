الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

عفو رئاسي لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 427 لسنة 2024 في شأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2024 ميلادية.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير لخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج المشاركة المصرية في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شهدت عرض رؤى ومواقف مصر خلال مختلف الاجتماعات المعنية بالقضايا الإقليمية والدولية. 

وعلى رأسها "قمة المستقبل"، التي تبنت ميثاقًا دوليًا يهدف لتعزيز أطر الحوكمة العالمية، عبر تطوير وإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لاسيما في مواجهة التحديات الراهنة، على أصعدة السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والعلوم والتكنولوجيا.

كما عرض وزير الخارجية في ذات الإطار مضمون اللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجراها بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي السادس من أكتوبر

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