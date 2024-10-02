الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

زلزال القاهرة،فيتو
زلزال القاهرة،فيتو

نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، تسجيل الشبكة القومية للزلازل حدوث زلزال بالقاهرة.

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زلزال القاهرة

وقال رابح فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إن ما شعر به أهالى جنوب القاهرة كانت هزة أرضية نتيجة أعمال إنشائية بجنوب وادي دجلة بالقرب من البساتين، بقوة 1.92 ريختر وليس نشاطا زلزاليا.

ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي :

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء
 

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الشبكة القومية للزلازل القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية هزة أرضية وادي دجلة

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