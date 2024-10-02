دار الإفتاء: الجمعة غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تبين لها من خلال الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعلى ذلك يكون غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر لعام 2024 هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا.

ظروف رؤية هلال شهر ربيع الآخر

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظروف رؤية هلال شهر ربيع الآخر، حيث يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:50 ليلا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 2 أكتوبر(يوم الرؤية).

هلال ربيع الآخر

ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس " يوم الرؤية" بـ9 دقائق فى مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية من 9:10 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح

4:18 دقيقة.

غرة شهر ربيع الآخر

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 فلكيًا يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

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