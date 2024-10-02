الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دار الإفتاء: الجمعة غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا

هلال ربيع الآخر
هلال ربيع الآخر

أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تبين لها من خلال الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعلى ذلك يكون غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر لعام 2024 هو غرة شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا.

ظروف رؤية هلال شهر ربيع الآخر

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظروف رؤية هلال شهر ربيع الآخر، حيث يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:50 ليلا  بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء  2 أكتوبر(يوم الرؤية).

هلال ربيع الآخر

ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية  فى مدينة القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس " يوم الرؤية" بـ9 دقائق فى مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية من 9:10 دقائق. 

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح
4:18 دقيقة. 

غرة شهر ربيع الآخر 

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 فلكيًا يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 


 

هلال شهر ربيع الآخر دار الإفتاء شهر ربيع الاخر غرة شهر ربيع الآخر ربيع الاخر شهر ربيع الاول

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

زد يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

رسالة تحذير من خامنئى ومادة غامضة بيد الجاسوس، أسرار جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

ربنا مفضحنيش، خالد الصاوي يكشف أخطر 4 دقائق في حياته بسبب الممنوعات (فيديو)

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفيش صرف عيش ولا تموين، أسباب تحرمك من الدعم النقدي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: الإسلام دين الإنسانية بامتياز والأزهر حوّلها إلى صيغ عملية

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية