الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وقف 50 ألف بطاقة تموينية بسبب " غرامة حالات الوفاة "

وقف بطاقات التموين
وقف بطاقات التموين
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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية بسبب "غرامات حالات الوفاة  "   اعتبارا من أول أكتوبر الجاري.

وأكدت مصادر بـ التموين أن عدد البطاقات التي تم إيقافها بسبب غرامة حالات الوفاة نحو 50 ألف بطاقة تموينية. 

وقف بطاقات التموين بسبب صرف الحصص التموينية للمتوفي 

وفوجئ العديد من المواطنين - مع بداية شهر أكتوبر 2024، وعند صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بوقف البطاقة وعدم استحقاق صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية. 

وتوجه بعض المواطنين إلى المكاتب التموينية  التابعين لها، بعد أن ظهر لهم أن البطاقة " غير مستحقة " لمعرفة أسباب عدم الاستحقاق. 

وتبين لهم أن سبب وقف بطاقة التموين عدم خصم حالات الوفاة من البطاقة التموينية، ووجود غرامة مستحقة على البطاقة بسبب صرف الحصص التموينية  للمتوفي. 

عقوبة صرف الحصص التموينية للمتوفي 

 

ويقوم بعض المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بعدم خصم الفرد المتوفي من البطاقة التموينية، واستمرار صرف مستحقات التموين للفرد بعد وفاته سواء خبز أو سلع تموينية. 

ومنحت وزارة التموين أسرة المتوفى فرصة استبدال قيمة حصة المتوفى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وفاة الشخص.

ووضعت وزارة التموين -  بعد مرور تلك المدة  - عقوبات صارمة لصرف الحصص التموينية للمتوفي،  حيث ألزمت صاحب البطاقة  برد قيمة السلع  التي تم الحصول عليها باسم المتوفى خلال، بالسعر المباع في السوق دون دعم حكومي. 

وترتب على ذلك القرار غرامات على أصحاب البطاقات  التموينية التي لم  تحذف الفرد المتوفي. 

وأوقفت وزارة التموين تلك البطاقات التموينية لحين سداد الغرامات المستحقة عليها، ثم إعادة تشغيلها من جديد. 

 

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