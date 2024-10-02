بدءا من أكتوبر، وقف 500 ألف بطاقة تموينية بسبب سرقة التيار الكهربائي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية – اعتبارا من أول أكتوبر الجاري - وفقا للقوائم التي أعدتها شركات الكهرباء بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، وشملت المرحلة الأولى نحو 500 ألف مواطن.

وفوجئ العديد من المواطنين عند صرف الخبز المدعم بداية من الشهر الجاري بوقف بطاقاتهم التموينية، وتبين لهم أن سبب وقف البطاقة التموينية، سرقة تيار كهربائي.

وقف 500 ألف بطاقة تموينية أول أكتوبر

وكانت وزارة التموين قد قامت بإرسال قائمة ضمت 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر بسرقة التيار الكهربائي إلى وزارة التموين، لإيقاف الدعم التمويني لهم، بالإضافة الي وقف صرف الأسمدة للمزارعين من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر لهم محاضر بسرقة التيار أيضا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حالات وقف البطاقات التموينية، حيث تعكف الوزارة على تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه

سرقة التيار الكهربائي.

- تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

- امتلاك سيارات حديثة.

- مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- تسديد قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقدم بطلب لحذفه من البطاقة.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرجا على البطاقة.

- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.