الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي يلتقى عددا من القامات الفكرية لاستعراض قضايا مثارة على الساحة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, فيتو

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

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