الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

• الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

• الدكتورة إيناس أحمد علي الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ.

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