الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, فيتو
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التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.  
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على الحوار وطرح كل الملفات بكل شفافية، مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الأحداث والمستجدات فوق طاقة.

مدبولي: مصر ليس لديها تطلعات خارجية وننظر لمصلحتنا من منظور الأمن القومي 

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مصر واحة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن مصر ليس لديها أى تطلعات خارجية، ولكنها تنظر إلى مصلحتها من منظور الأمن القومي والعقيدة التي تتضمن الحماية والدفاع عن مصالحها دون أطماع خارجية.

مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.

مدبولي: قناة السويس فقدت أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة

وأوضح رئيس الوزراء ان  قناة السويس فقدت أكثر من 60 % من إيراداتها، بمعدل 550 – 600 مليون دولار شهريا، نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء، إن حالة عدم اليقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بنظرية الاستمرار والاستقرار، معلقا:" احنا مش عارفين الساعتين تلاتة اللى جايين هيحصل إيه؟".

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