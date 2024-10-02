الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الشرطة الإسرائيلية تندد بتضرر مبانيها بالجليل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية تضرر عدد من المباني في بلدات بإصبع الجليل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

 إطلاق صافرات الإنذار بالجليل الأعلي 

 وقبل وقت سابق من، اليوم، أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي،  تفعيل صافرات الإنذار في أفيفيم ويرؤون بالجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وأمس أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن  إطلاق صفارات الإنذار بـ الجليل الأعلى.
ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية محدودة في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

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