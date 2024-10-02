الأهلي يطرح برومو تشويقي ترقبا لعودة البث المباشر لقناة النادي

طرحت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي برومو تشويقي لعودة البث المباشر للقناة الخاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة القناة.

ونشرت صفحة الأهلي فيديو تشويقي وكتبت عليه “ قريبًا، عودة البث المباشر لقناة الأهلي ”.

وعلي جانب أخر يستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري والمقرر أن تقام في دولة الإمارات خلال الفترة من يوم 20 وحتي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ووفقا لما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي فأن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ستقام يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر علي ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي حال نجاح الأهلي في تخطي سيراميكا كليوباترا فسيواجه الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 24 أكتوبر في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

أما في حال السقوط أمام سيراميكا سينافس الأحمر في مباراة المركز الثالث على استاد آل نهيان يوم الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة.

محمد رمضان يفتح ملف التجديد لرباعي الأهلي

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، فتح ملف التجديد للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء وذلك قبل بداية الموسم الجديد

بجانب التجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، والذي يعقد محمد رمضان جلسة معه بشأن حسم أمر التجديد للأحمر، يناقش محمد رمضان تجديد عقود كلا من حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا، وأكرم توفيق.