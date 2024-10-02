موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري والمقام في دولة الإمارات خلال الفترة من يوم 20 وحتي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي، بينما يتواجد سيراميكا بعدما نجح في حصد كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ووفقا لما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي فأن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ستقام يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر علي ملعب ستاد محمد بن زايد في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي حال نجاح الأهلي في تخطي سيراميكا كليوباترا فسيواجه الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 24 أكتوبر في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

أما في حال السقوط أمام سيراميكا سينافس الأحمر في مباراة المركز الثالث على استاد آل نهيان يوم الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة 4:05 عصرا بتوقيت القاهرة.

محمد رمضان يفتح ملف التجديد لرباعي الأهلي

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، القائم بأعمال مدير الكرة، فتح ملف التجديد للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء وذلك قبل بداية الموسم الجديد

بجانب التجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، والذي سيعقد محمد رمضان جلسة معه بشأن حسم أمر التجديد للأحمر، سيناقش محمد رمضان تجديد عقود كلا من حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا، وأكرم توفيق.