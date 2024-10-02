الأهلي يعيد ترتيب البيت من الداخل خلال الفترة المقبلة.. قرارات مهمة للخطيب لإعادة الانضباط.. منح محمد رمضان صلاحيات كبيرة للسيطرة على غرفة الملابس.. وكولر يبدأ خطة رد الاعتبار بالسوبر المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات، بعد أيام من خسارة كأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح أمام الزمالك، في مدينة الرياض بالسعودية.



ماذا يحدث في الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، صلاحيات كُبرى في ملف قطاع كرة القدم بالنادي.

وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "الخطيب طلب من رمضان تقديم تصوّر شامل عن قطاع الكرة يتضمن الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات بخلاف إدارة التعاقدات وغيرها من جميع التفاصيل الخاصة بالقطاع الكروي، ويرغب رئيس الأهلي في تصويب العديد من الأمور الخاطئة في القطاع وتحديدًا في الفريق الأول الذي يشهد حالة من عدم الإستقرار والثقة الزائدة والغرور وعدم الإلتزام داخل وخارج الملعب وهو ما كان سببًا رئيسيًا في خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضية أمام الزمالك ".

وتابع الليثى: "طلب رئيس الأهلي من رمضان الجلوس على الدكة في مباريات الأهلي، بهدف إعادة الإتزان لغرفة ملابس الفريق وتوجيه رسالة لجميع اللاعبين بأن العقاب الفوري والقوي سيكون رد سريع لأي لاعب يُقصّر في دوره داخل الملعب أو يعترض على قرارات الجهاز الفني أو يثبت عدم التزامه خارج الملعب بالسهر أو التواجد في الحفلات والأماكن العامة دون الحصول على إذن من النادي رغم أن التقاليد والعادات تؤكد أن المدير الرياضي لا يجلس على الدكة في المباريات إلا أن الخطيب إتفق مع محمد رمضان على جلوس الأخير على الدكة من أجل تحقيق الإنضباط في الفريق".

لم شمل اللاعبين

وأكد مصدر، أن رئيس القلعة الحمراء، طلب من محمد رمضان أولا لم شمل اللاعبين في أقرب وقت وإغلاق صفحة خسارة السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك، والتركيز على المرحلة المقبلة، بداية من لقب السوبر المحلي أو مباراة العين الإماراتي في بطولة الإنتركونتيننتال.

وأضاف أن رئيس الأهلي طلب أيضا من محمد رمضان إعادة الانضباط لغرفة ملابس الفريق في أقرب وقت، ومنع أي تجاوزات أو خروج عن النص من أي لاعب سواء داخل أو خارج الملعب، وأن يعلي مصلحة الأهلي فوق الجميع على كل نجوم الفريق ومساعدة الجهاز الفني بقيادة كولر في مهام عمله من خلال تهيئة المناخ العام له.

وتعمل إدارة النادي الأهلي حاليًّا على تعيين عناصر جديدة أو البحث عن كوادر تساعد الأهلي على إبرام أفضل صفقات للفريق.

استغلال عدم غلق الميركاتو الصيفي

وتعمل إدارة النادي الاهلي أيضا على قدم وساق مع إدارة الاسكاونتج على إبرام صفقات جديدة هذا الصيف وصرف النظر عن فكرة الاكتفاء بصفقات الميركاتو الصيفي الجاري واستكمال الباقي ليناير.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء معظم الصفقات حتى لو محلية وذلك بعد عقد اجتماع مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

كما تعمل إدارة الأهلي على تحديد صلاحيات كولر خاصة وأنه أصبح يتحكم ويتدخل في الأمور الإدارية بالفريق وفي لائحة عقوبات اللاعبين.

ويدرس محمد رمضان حاليا مع لجنة تخطيط الكرة في الأهلي، بضرورة دعم مركزي المدافع والجناح، إذ جاء على رأسهم ثنائي نادي زد محمد إسماعيل وعبدالرحمن البانوبي، بجانب ترشيح عدد من اللاعبين المحليين، وهو ما يرفضه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي يفضل دعم الفريق بصفقة أجنبية جديدة في مركز الهجوم.

عودة كولر وخطة السوبر

سافر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يعود كولر للقاهرة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا لبدء إعداد الفريق من أجل تحقيق الفوز بالسوبر المصري ورد الاعتبار للجماهير بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.