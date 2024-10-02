أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد وملاعب كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

وقال المجلس في بيان له: يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.