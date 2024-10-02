جيش الاحتلال يعلن انضمام الفرقة 36 ووحدات مشاة ومدرعات نظامية للعملية البرية بلبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.
المناورات البرية على جبهة لبنان
وأوضح الاحتلال بحسب قناة القاهرة الإخبارية أن الفرقة 36 انضمت إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني.
وقالت قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل إن مروحيات إسرائيلية تطلق النار قرب حدود لبنان لإجلاء جنود جرحى.
صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.
ودوت صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان.
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