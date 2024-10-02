نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي -اليوم الأربعاء- حدوث أي اتصالات مع الولايات المتحدة قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع الجانب الأمريكي بعد الهجوم.

إيران تنفي إخطار أمريكا بالهجوم على إسرائيل

وقال عراقجي، خلال حديث مع التلفزيون الرسمي الإيراني إن طهران حذرت الولايات المتحدة من مغبة التدخل بعد الهجوم على إسرائيل.

وحذر وزير الخارجية الإيراني، من أن طهران سترد بشدة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل في أي هجوم ضد بلاده.



إيران تهدد الدول التي تدعم إسرائيل

وقال عباس عراقجي، إن الهجوم على أهداف أمنية وعسكرية في إسرائيل أمس كان ناجحا للغاية".

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