أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن ضرب أهداف حيوية في إسرائيل بثلاثة صواريخ.

الحوثيون يطلقون 3 صواريخ على إسرائيل

وقالت جماعة الحوثي في بيانها:" نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكريةً في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5".

وأشار البيان إلى "أن القوات المسلحة اليمنية تباركُ عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركةِ في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد"