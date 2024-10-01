أخبار مصر: بدء الهجوم البري على لبنان، زيادة سعر مضاد حيوي شهير، خبر سار عن السد العالي، لبيب يثير الجدل بشأن مصير زيزو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم البري على لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

زيادة جديدة في سعر مضاد حيوي شهير لعلاج الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء ايموكسكلاف ١ جم إلى ٩٥ جنيهًا بدلًا من ٦٥ جنيهًا.

خير يصب من النيلين، خبير يزف بشرى سارة عن مياه السد العالي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ارتفاع منسوب النيلين في السودان مع استمرار فتح بوابات مفيض سد النهضة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة أرسنال وسان جيرمان بأبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية لكرة اليد.

غارة إسرائيلية استهدفت سيارتها، من هي الإعلامية صفاء أحمد؟

استهدفت غارة إسرائيلية، العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل الإعلامية صفاء أحمد.

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على معاشات أكتوبر اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024.

نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON عن تجديد تعاقد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

انخفاض على كافة الأنحاء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 01 - 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

استشهاد نجل منير المقدح قائد كتائب شهداء الأقصى بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة (فيديو)

أفاد وسائل إعلام باستشهاد نجل اللواء منير المقدح قائد كتائب شهداء الأقصى، في الغارة التي استهدفت منزله في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان.

اليوم، افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، ويشهد الحفل حضور كل من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

حسين لبيب يكشف عن رسالة مثيرة من جوميز بشأن مستحقاته المالية قبل السوبر الإفريقي

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON علي هامش تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي.

وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران حال شن هجوم عسكري ضد إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إنه أكد مجددًا لوزير جيش الاحتلال يوآف جالانت على العواقب الوخيمة التي قد تتعرض لها إيران حال اختارت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل.

لدية رغبة ولكن، هاني شكري يكشف قصة انضمام راموس إلى الزمالك

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب ON عن حقيقة تعاقد الزمالك مع راموس لاعب ريال مدريد السابق.

أحمد عزمي ينهار في البكاء على الهواء بسبب غضب والدته منه قبل وفاتها

قال الفنان أحمد عزمي: "كنت حاسس بالذنب لما أمي توفت لإن الفترة دي كانت زعلانة مني بسبب شرب الكحول وتعاطي المخدرات ودخولي السجن".

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تمكنت امرأة صينية مصابة بمرض السكري من النوع الأول من الشفاء بفضل علاج جديد يعيد تشكيل الخلايا المستخرجة من جسم المريضة نفسها.