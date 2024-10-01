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أخبار مصر

زيادة جديدة في سعر مضاد حيوي شهير لعلاج الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي

زيادة جديدة في سعر
زيادة جديدة في سعر مضاد حيوي، فيتو

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء ايموكسكلاف ١ جم إلى ٩٥ جنيهًا بدلًا من ٦٥ جنيهًا.

 

زيادة سعر دواء إيموكسكلاف 

ويستخدم دواء إيموكسكلاف مضاد حيوي، في علاج التهاب الجيوب الأنفية البكتيري، والالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، عدوى القدم السكري وعدوى المسالك البولية.

كانت أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ١٥٨ مليون عبوة خاصة لـ٤٣٢ مستحضر دواء في السوق

 

جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن ضخ هذه الكميات يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

كانت هيئة الدواء أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

 

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منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تتابع الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي. 

 

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