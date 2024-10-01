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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران حال شن هجوم عسكري ضد إسرائيل

لويد أوستن ونظيره
لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، إنه أكد مجددًا لوزير جيش الاحتلال يوآف جالانت على العواقب الوخيمة التي قد تتعرض لها إيران  حال اختارت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل.

وقال أوستن إنه تحدث اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية.

وأوضح أوستن لنظيره الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واتفقنا على ضرورة تفكيك البنية التحتية للهجوم على طول الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار هجمات 7 أكتوبر على المجتمعات الشمالية لإسرائيل.

وأشار إلى أنه أكد لجالانت مجددًا أن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود وأضاف «أوضحت أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في مواجهة التهديدات من إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة من إيران ومصممة على منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع».

في سياق متصل، قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل بضعة آلاف من الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط للتأكد من عدم تحول الصراع بين إسرائيل وأذرع إيران إلى حرب إقليمية وذلك نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وأضافت أن القوات التي ستتضمن جنودًا في سلاح الجو الأميركي سينضمون إلى عشرات آلاف الجنود الموجودين في المنطقة حسب قول سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون.

ومن بين الطائرات التي ستتجه للمنطقة طائرات F-16, F-15E, F-22 وطائرات A-10المقاتلة.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد قالت الأحد  إن وزير الدفاع لويد جيه أوستن تحدث السبت مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة الوضع في لبنان. وأضافت في بيان أن أوستن أوضح أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بردع إيران والشركاء والوكلاء المدعومين منها عن الاستفادة من الوضع أو توسيع الصراع.

 

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