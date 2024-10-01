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خارج الحدود

استشهاد نجل منير المقدح قائد كتائب شهداء الأقصى بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة (فيديو)

منير المقدح ، فيتو
منير المقدح ، فيتو

أفاد وسائل إعلام باستشهاد نجل اللواء منير المقدح قائد كتائب شهداء الأقصى، في الغارة التي استهدفت منزله في مخيم عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان.

واستشهد حسن منير المقدح وزوجته، اليوم الثلاثاء، فيما نجاة أطفالهما من تحت الركام.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد اغتالت سابقا شقيق اللواء المقدح، خليل المقدح، في 21 أغسطس الماضي، داخل سيارته في منطقة الفيلات بصيدا.

كما اغتالت قبله القيادي في حركة "حماس"، سامر الحاج، عند مستديرة حسبة صيدا المجاورة للمخيم في 9 أغسطس الماضي، وفشلت في محاولة اغتيال الفلسطيني نضال حليحل.

وتعد عملية استهداف مخيم عين الحلوة الثانية للمخيمات الفلسطينية في لبنان منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، إذ استُهدف مخيم البص في منطقة صور أمس الاثنين، حيث اغتالت إسرائيل قائد حركة "حماس" في لبنان، فتحي شريف، وعائلته المكونة من زوجته وابنه وابنته.

ومخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكان بعيدا عن الاستهداف المباشر في السابق، مما يشير إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي وسط تزايد التوترات في المنطقة.

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